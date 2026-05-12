Леклер: когда Хэмилтон пришёл в «Феррари», я изучил каждое его движение

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что после прихода семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в команду начал внимательно изучать всё, что делает британец.

«С того дня, как Льюис пришёл в команду, для меня это стало огромной возможностью учиться у него. Я анализировал буквально каждую вещь, которую он делает в подготовке – вплоть до момента, когда тот садится в машину. Что касается пилотирования, тут всё уже более специфично для каждой трассы. У нас есть свои сильные стороны, иногда я могу посмотреть, как он проходит конкретный поворот, проанализировать это. Но это уже зависит от трассы. А вот сам подход – думаю, именно он сделал Льюиса настолько успешным в прошлом», — приводит слова Леклера Pulse Sports.

