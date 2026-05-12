«Ничего хорошего». Экс-инженер «Феррари» — о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»

Бывший гоночный инженер «Феррари» и «Уильямса» Роб Смедли высказался насчёт предположения о возможном переходе австралийца Оскара Пиастри в «Ред Булл» в случае ухода четырёхкратного чемпиона Ф-1 в составе «быков» нидерландца Макса Ферстаппена.

«Если тебе в команде сложно бороться с напарником, я сейчас говорю, опираясь на собственный опыт в «Феррари», какие у тебя есть варианты? Перейти в команду похуже, у которой нет никаких шансов на победу в чемпионате, но ты, возможно, будешь там лучшим.

Много раз видел, как пилоты так делают, это никогда не оборачивалось ничем хорошим. Никогда гонщик не оставался довольным [после такого решения]», — приводит слова Смедли портал Motorsport.