Гюнтер Штайнер предложил ввести лимит времени на принятие решений стюардами

Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер раскритиковал медленную работу стюардов на Гран-при Майами, предложив ввести временной лимит на принятие решений.

«В случае, когда нужно принять решение после гонки, думаю, должен быть лимит времени. Если не можете решить — угадайте что? Не назначайте штраф. Чем они вообще занимаются во время заезда? Потому что, на мой взгляд, стюарды сидят там не для того, чтобы смотреть гонку, а чтобы принимать решения по ситуациям, в которых что-то пошло не так.

Им следует сказать: «Разберитесь с этим, обработайте эпизод, выясните, что здесь произошло, проработайте его, примите решение и двигайтесь дальше, а не просто наблюдайте». Тогда у команды всё ещё остаётся шанс подать протест.

Но в конечном счёте ты либо пересёк белую линию, либо нет. Это не какой-то инцидент вроде того, что случился с [Пьером] Гасли и [Лиамом] Лоусоном. Всё либо было, либо не было. Раньше, позже, через три дня — картина останется той же самой», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flag Podcast.

