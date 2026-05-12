Эксперт The Race считает, что Ф-1 должна отказаться от связи с дорожными автомобилями

Известный журналист Марк Хьюз в колонке для The Race призвал Формулу-1 окончательно отказаться от идеи технологической связи с дорожными автомобилями. По его мнению, именно чрезмерное влияние автопроизводителей привело к проблемам нынешнего регламента, а будущее — за синтетическим топливом и V8.

Хьюз напомнил, что два старших технических специалиста ФИА — Николас Томбасис и Ян Моншо — фактически признали: цель 50/50 между ДВС и электричеством была поставлена под давлением автопроизводителей и оказалась слишком амбициозной.

«Политический ландшафт изменился. Когда обсуждался текущий регламент, автомобильные компании говорили, что больше никогда не будут делать ДВС. Этого не произошло», — процитировал Томбасиса журналист.

По оценке Хьюза, бензин примерно в 50 раз превосходит батареи по плотности энергии, а электричество и прижимная сила просто несовместимы. При этом синтетическое топливо, хотя и в 12-15 раз дороже нефтяного, не выделяет новых парниковых газов и может производиться в достаточных для Ф-1 объёмах. Главное препятствие для его массового внедрения — нехватка «зелёной» электроэнергии — является проблемой автопрома, а не автоспорта.

«Как только все осознают это, связь между автомобильной промышленностью и гонками может быть окончательно разорвана. Как когда-то разорвали связь между транспортом и скачками», — резюмирует Хьюз.