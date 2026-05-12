Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт The Race считает, что Ф-1 должна отказаться от связи с дорожными автомобилями

Эксперт The Race считает, что Ф-1 должна отказаться от связи с дорожными автомобилями
Комментарии

Известный журналист Марк Хьюз в колонке для The Race призвал Формулу-1 окончательно отказаться от идеи технологической связи с дорожными автомобилями. По его мнению, именно чрезмерное влияние автопроизводителей привело к проблемам нынешнего регламента, а будущее — за синтетическим топливом и V8.

Хьюз напомнил, что два старших технических специалиста ФИА — Николас Томбасис и Ян Моншо — фактически признали: цель 50/50 между ДВС и электричеством была поставлена под давлением автопроизводителей и оказалась слишком амбициозной.

«Политический ландшафт изменился. Когда обсуждался текущий регламент, автомобильные компании говорили, что больше никогда не будут делать ДВС. Этого не произошло», — процитировал Томбасиса журналист.

По оценке Хьюза, бензин примерно в 50 раз превосходит батареи по плотности энергии, а электричество и прижимная сила просто несовместимы. При этом синтетическое топливо, хотя и в 12-15 раз дороже нефтяного, не выделяет новых парниковых газов и может производиться в достаточных для Ф-1 объёмах. Главное препятствие для его массового внедрения — нехватка «зелёной» электроэнергии — является проблемой автопрома, а не автоспорта.

«Как только все осознают это, связь между автомобильной промышленностью и гонками может быть окончательно разорвана. Как когда-то разорвали связь между транспортом и скачками», — резюмирует Хьюз.

Может быть интересно:
Норрис — о регламенте: мы не на уровне Ф-1, батарею нужно убрать
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android