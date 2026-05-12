Второй этап RDS Open пройдёт в Москве 16-17 мая

16 и 17 мая на территории Центра технических видов спорта «Москва» состоится второй этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open).

Соревновательный уикенд пройдёт по стандартному расписанию: в субботу, 16 мая, зрителей ждут квалификационные заезды и парные тренировки, в воскресенье, 17 мая, — парные заезды по системе с выбыванием после двух поражений (Double Elimination). Бесплатная трансляция доступна на платформе RDS TV.

Фото: Пресс-служба РДС

К списку участников присоединился 16-летний москвич Антон Строганов, которого болельщики могли видеть на учебно-тренировочных сборах в рамках «Зимнего Кубка РДС». В лидерах первого этапа — победитель Владимир Афанасьев (Санкт-Петербург, Tamashi Racing), серебряный призёр Анатолий Щербак (Москва) и бронзовый — Владислав Ерофеев (Георгиевск, STAR PËR STARS AIMOL).

Впервые в летнем сезоне РДС проводит учебно-тренировочные сборы для юных спортсменов. На московском этапе в них примут участие Тимофей Колобов (13 лет), Даниил Арефьев (10 лет) и Степан Попов (14 лет). Программа включает теоретические занятия, учебные и тренировочные заезды.

ЦТВС «Москва» принимает «второй дивизион» РДС впервые за пять лет — до 2021 года здесь проходили этапы RDS Запад.