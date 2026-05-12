Лэнс Стролл ответил, завершит ли он в ближайшее время карьеру в Формуле-1

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что не собирается покидать Формулу-1, несмотря на недовольство нынешними машинами.

«Нет, [не уйду], потому что я по-прежнему очень верю в этот проект, а он пока ещё очень далёк от раскрытия нашего потенциала. Эдриан [Ньюи] присоединился; у нас новый завод, новая аэродинамическая труба, и я считаю, что у этой команды огромные перспективы. Я хочу оставаться внутри, когда мы достигнем того уровня, которого, по моему убеждению, способны достичь.

Если через два-три года я буду сидеть на диване, смотреть, как две зелёные машины лидируют в гонке, а я окажусь в стороне, — это будет меня беспокоить. Поэтому мне нужно быть причастным к этому успеху.

Надеюсь, по мере прогресса болиды станут лучше и интереснее в управлении — чего бы хотели все гонщики, не только я. Кто-то может говорить об этом открыто, другие не могут из-за контрактов и прочего. Но я искренне надеюсь, что с годами машины значительно улучшатся и мы вернёмся к тем прекрасным образцам Формулы-1, какими они когда-то были», — приводит слова Стролла издание RacingNews365.

После четырёх этапов «Астон Мартин» занимает последнее место в Кубке конструкторов.

