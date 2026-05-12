«Никогда не говори «никогда». Риккардо — о возвращении в гонки

Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо поделился мыслями о том, при каких условиях мог бы снова сесть за руль гоночной машины.

«В конце карьеры я задавался вопросом: «Почему я это люблю?» И мне просто захотелось на время отстраниться. Думаю, посещение других гонок отчасти помогло восстановить здоровые отношения с этим видом спорта.

Никогда не говори «никогда». Сейчас мне действительно нравится не участвовать в соревнованиях — нравится наслаждаться мелочами жизни и не находиться всё время на виду, не быть на сцене и всё такое. Знаю ли я, что почувствую через три или пять лет? Нет. Если однажды я на что-то решусь, это точно будет скорее ради удовольствия, чем ради погони за каким-то чемпионством. Мне не нужно держать в руках трофей. Мне это не требуется для самоутверждения. Порой такая одержимость способна отнимать радость от гонок.

Это баланс: с одной стороны, нужны цели — очевидно, именно они дают смысл просыпаться по утрам, заставлять себя тренироваться, ходить в зал и так далее. Но иногда это же может лишать части удовольствия. Я просто хочу быть уверенным, что если когда-нибудь решусь на что-то снова, это будет приносить радость и мне не придётся ничего доказывать или пытаться быть лучшим. Хочу просто получать от этого кайф», — сказал Риккардо в подкасте Speed Street.