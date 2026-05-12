Алан Макниш раскрыл конкретные причины проблем «Ауди» на Гран-при Майами

Гоночный директор «Ауди» Алан Макниш подробно разобрал причины, по которым скорость немецкой команды не конвертируется в очки.

«Очевидно, мы не хотим таких проблем — это точно. Но у многих производителей силовых установок есть трудности, не только у нас. Посмотрите на старты Кими Антонелли, посмотрите на другие вопросы с энерговыделением.

Есть много областей, которые все пытаются контролировать и изучать. И мы учимся значительно большему, чем некоторые другие, потому что они уже в системе и понимают 75%. Нам определённо нужно с этим разобраться, никаких вопросов», — приводит слова Макниша издание The Race.

Как сообщается в источнике, главные проблемы «Ауди» связаны не с базовой скоростью, а с надёжностью, стартовыми процедурами и операционными ошибками. Этап в Майами стал показательным примером: команда была конкурентоспособна в квалификационном темпе, но осталась без очков из-за череды технических и организационных сбоев.

По ходу уикенда Нико Хюлькенберг не стартовал в спринте из-за возгорания, вызванного утечкой жидкости, Габриэл Бортолето был дисквалифицирован после превышения лимита давления воздуха на впуске, а в основной гонке «Ауди» столкнулась с проблемами тормозов, коробки передач и перегревом трансмиссии.

«Была жидкость, которая попала на выхлоп и вызвала возгорание. Проблема [у Нико] возникла ещё до выезда на трассу. Мы думали, что её уже устранили, но это было не так — там оставалось ещё некоторое количество жидкости. Объяснение довольно простое.

[Что касается Габриэля], если бы он стартовал с той позиции, на которой мог бы квалифицироваться — где-то в районе 11-го места, — он бы финишировал в очках. То же самое и с Нико: проведи мы чистую гонку — результат был бы. С точки зрения темпа ясно, что через первый сектор мы выглядели сильно. Когда мы упирались в трафик, обгонять было не так легко, как хотелось бы, — но, надеюсь, мы больше не окажемся в ситуации, где приходится их обгонять. Габи провёл действительно хорошую гонку, сбалансированную, всё контролировал довольно грамотно, и я, честно говоря, не вижу, за счёт чего он мог бы финишировать ещё выше», — рассказал мужчина.

Дополнительным слабым местом остаются старты. По данным The Race, крупный турбокомпрессор «Ауди» обеспечивает хорошую мощность, но ухудшает отзывчивость силовой установки, что негативно влияет на разгон с места и осложняет борьбу колесо в колесо.

При этом внутри команды считают важным, что возникающие проблемы носят разовый, а не системный характер. Бортолето отметил, что большинство сбоев не повторяются, а «Ауди» продолжает накапливать опыт как новый производитель силовых установок, располагая «лишь двумя машинами против восьми у некоторых конкурентов».

Несмотря на слабые результаты, в «Ауди» позитивно оценивают потенциал проекта: силовая установка уже демонстрирует конкурентоспособный уровень, а к этапу в Канаде ожидается следующий пакет обновлений.