Боттас — о приказах пропускать Хэмилтона: перед сезоном-2019 я думал, что не вернусь

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас в автобиографической колонке для The Players' Tribune рассказал, как приказы пропускать Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» едва не заставили его завершить карьеру.

«[...] я получил место в «Мерседесе». Это была мечта. Мне казалось, я стал лучше понимать себя. С весом всё было в порядке. Я был здоров. Команда — потрясающая. Всё вставало на свои места. Первый сезон сложился хорошо. Сезон-2018 я начинал с мыслью, что я лучший гонщик на решётке и что выиграю чемпионат.

… Ага. Я не выиграл ни одной гонки. Ха.

Были гонки, которые я мог выиграть, но мне говорили пропустить напарника.

«Валттери, пропусти Льюиса».

К настоящему моменту это слышали уже все.

Забавно, потому что мы с Льюисом друзья. Но Ф-1 — безумный спорт. С одной стороны, мы все хотим уничтожить друг друга. Мы готовы на что угодно, чтобы срезать миллисекунду со своего времени. На что угодно, чтобы получить преимущество.

Но потом, бывает, боссы говорят тебе, что это командный спорт и ты должен сбросить скорость и уйти в сторону.

Вы знаете, как сильно мне хотелось просто сказать «нет»? Но я должен был быть хорошим напарником. Я пропустил его, и он, конечно же, провёл невероятный сезон.

Он стал чемпионом.

А я был его напарником.

До сих пор у меня сложные чувства по этому поводу. Я не знаю, что отвечать, когда меня об этом спрашивают, потому что Льюис — невероятный гонщик и друг. У меня нет никаких обид на «Мерседес», на Тото, ни на кого. Но вся эта ситуация едва не заставила меня уйти из спорта.

Вернулся прежний я. Негативный Валттери. Одержимый Валттери. Я слишком много читал комментариев в соцсетях и начал себя по-настоящему ненавидеть (у финнов к этому особый талант). К счастью, у меня были инструменты, полученные из опыта 2014 года, чтобы понимать, что со мной происходит, и мне оказывали большую поддержку.

Но я должен быть честен… У меня определённо была депрессия и выгорание. Я ненавидел гонки. В тот зимний перерыв перед сезоном-2019 я думал, что не вернусь обратно», — написал Боттас.