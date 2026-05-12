Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

GPblog: «Альпин» сменит название на Gucci Alpine с 2027 года

GPblog: «Альпин» сменит название на Gucci Alpine с 2027 года
Комментарии

Команда «Альпин» со следующего сезона может получить новое название — Gucci Alpine Formula One Team. По данным GPblog, итальянский дом моды «Гуччи» станет титульным спонсором французской команды.

Нынешний титульный партнёр BWT, по информации издания, покинет проект после завершения сезона-2026. «Гуччи» входит в группу Kering, которую с середины прошлого года возглавляет Лука де Мео — бывший генеральный директор «Рено» и один из инициаторов запуска команды в Формуле-1.

По данным источников, «Гуччи» намерен использовать Формулу-1 для продвижения на рынках США и Европы. Сумма потенциальной сделки не раскрывается, но речь идёт о десятках миллионов евро.

Материалы по теме
Фото
Грузовик команды Ф-1 «Альпин» попал в аварию под Миддлвичем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android