Монтойя — о Ферстаппене: он не играет в падел с соперниками, поэтому так хорош

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя в подкасте Chequered Flag с Деймоном Хиллом назвал ключевое качество пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отличающее его от остальных гонщиков.

«Ты должен быть эгоистичным. Знаете, для меня это шокирующе. Посмотришь на них [пилотов Формулы-1] — все играют в падел вместе, они отличные друзья, ходят ужинать вместе. Но именно поэтому Макс хорош — потому что он не играет по этим правилам», — сказал Монтойя.

Деймон Хилл отметил, что у Ферстаппена хорошие отношения с Габриэлом Бортолето и они вместе гоняют в симрейсинге.

«Но если бы Бортолето был конкурентоспособен, сидел бы в конкурентоспособной машине, дружба всё равно осталась бы? То есть вы хотите сказать, что, когда Макс получит от Бортолето (когда Бортолето подрежет Макса. — Прим. «Чемпионата»), он скажет: «Я не стану атаковать тебя и прижимать к стене, как делаю со всеми остальными»? Да ладно!» — добавил Хуан Пабло.