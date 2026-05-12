Кристиан Хорнер снова доступен для команд Формулы-1 после истечения контрактного запрета

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер с 8 мая может вести переговоры с другими командами Формулы-1 — истёк десятимесячный пункт о неконкуренции, действовавший после увольнения из австрийской команды, сообщает RacingNews365.

Хорнер возглавлял «Ред Булл» с 2005 года, выиграв шесть Кубков конструкторов и восемь личных титулов — четыре с Себастьяном Феттелем (2010-2013) и четыре с Максом Ферстаппеном (2021-2024). Летом 2025 года команда шла четвёртой, уступая «Макларену» 288 очков, а ключевые фигуры — Эдриан Ньюи, Джонатан Уитли — покидали коллектив. 9 июля Хорнера уволили, заменив Лораном Мекисом.

По данным издания, основным вариантом для 52-летнего британца остаётся «Альпин» — Хорнер ведёт переговоры о покупке 24% акций Otro Capital стоимостью не менее $ 600 млн. Интерес к той же доле проявляет «Мерседес». Также фигурируют «Астон Мартин» (хотя Ньюи, по слухам, против) и «Феррари».