Сейвуд: «Макларен» ведёт переговоры с Ферстаппеном, возможен обмен с Пиастри в «Ред Булл»

Авторитетный журналист и обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд в своей закрытой рассылке сообщил о переговорах между «Маклареном» и четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном, результатом которых может стать обмен с участием Оскара Пиастри.

«Ходят слухи, что «Макларен» ведёт переговоры с Максом Ферстаппеном и что возможен обмен гонщиками: Оскар Пиастри перейдёт в «Ред Булл», а Ферстаппен — в Уокинг. «Мерседес», возможно, соблазнится сделать встречное предложение, чтобы остановить переход Ферстаппена в «Макларен» и заполучить его в команду из Брэкли, но это может стоить больше, чем команда хочет (или ей нужно) тратить на гонщиков», — сказано в рассылке Сейвуда.

