Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Анатолий Кизин выиграл первый этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту на «Игора Драйв»

Анатолий Кизин выиграл первый этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту на «Игора Драйв»
Комментарии

На автодроме «Игора Драйв» 9 и 10 мая прошёл первый этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту сезона-2026. В соревнованиях приняли участие пилоты из Петербурга, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей, а также Карелии.

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Победу одержал петербуржец Анатолий Кизин на BMW E92, выигравший квалификацию с максимальной оценкой в 100 баллов. В финале он оказался сильнее представителя Мурманска Артёма Каневского (BMW E30). Третье место занял Елисей Никитин на Toyota Altezza, победивший Владислава Вторушина (BMW E30). Артём Лейтис на BMW E36, ставший третьим в квалификации (99 баллов), дошёл до седьмого раунда нижней сетки.

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Действующий чемпион Александр Мезенцев пропускает сезон, сосредоточившись на тренерской работе. В командном зачёте лидирует ISKRA Racing (353 очка), за ней — «Есть вопросы» (350) и «КонтинентПак» (179).

Второй этап пройдёт 27 и 28 июня, третий — 29 и 30 августа.

Материалы по теме
Стала известна развлекательная программа фестиваля «Мото Драйв» на «Игора Драйв»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android