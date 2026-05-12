Анатолий Кизин выиграл первый этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту на «Игора Драйв»

На автодроме «Игора Драйв» 9 и 10 мая прошёл первый этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту сезона-2026. В соревнованиях приняли участие пилоты из Петербурга, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей, а также Карелии.

Победу одержал петербуржец Анатолий Кизин на BMW E92, выигравший квалификацию с максимальной оценкой в 100 баллов. В финале он оказался сильнее представителя Мурманска Артёма Каневского (BMW E30). Третье место занял Елисей Никитин на Toyota Altezza, победивший Владислава Вторушина (BMW E30). Артём Лейтис на BMW E36, ставший третьим в квалификации (99 баллов), дошёл до седьмого раунда нижней сетки.

Действующий чемпион Александр Мезенцев пропускает сезон, сосредоточившись на тренерской работе. В командном зачёте лидирует ISKRA Racing (353 очка), за ней — «Есть вопросы» (350) и «КонтинентПак» (179).

Второй этап пройдёт 27 и 28 июня, третий — 29 и 30 августа.