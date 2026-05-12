Джеймс Ваулз подтвердил крупный пакет обновлений «Уильямса» к Гран-при Канады

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз подтвердил, что команда готовит «значительный» объём новинок к Гран-при Монреаля.

«У нас будет ещё прибавка в Монреале. Ситуация необычная — у нас есть две-три недели до гонки, и мы хотим использовать их по максимуму. План пока окончательно не утверждён, но это может быть приличный объём производительности.

Реальность такова, что «Мерседес», «Ауди», возможно, «Хаас» тоже привезут обновления. Достаточно ли нашего пакета, чтобы удержать позиции против них? Сейчас трудно предсказать. Я доволен тем, что у нас в плане — и по снижению веса, и по аэродинамике, и по динамике машины. Но где это нас расположит, сказать сложно», — сказал Ваулз в новом выпуске шоу Vowles Verdict на официальном сайте команды.

В Майами «Уильямс» привёз обновлённое днище, пересмотренный корпус, модификации переднего крыла, заднюю подвеску, доработки выдува выхлопа и небольшое снижение веса. Команда набрала пять очков и занимает восьмое место в Кубке конструкторов, уступая «Рейсинг Буллз» девять очков.

