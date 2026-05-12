«Не нужно ничего доказывать». Штайнер — о будущем Льюиса Хэмилтона в Формуле-1

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о будущем 41-летнего пилота и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона («Феррари»).

«Будущее Льюиса Хэмилтона? Это сложный вопрос. Я думаю, он довольно хорошо выступает в этом сезоне. Но должен сказать, что прошлый год был для него очень тяжёлым. Это было тяжело и для «Феррари». Было большое давление, когда приглашали семикратного чемпиона мира, величайшего всех времён, и он не показывал результатов.

В этом году, кажется, он начал сезон гораздо лучше. Но я думаю, вопрос о том, как долго он останется в Формуле-1, зависит от того, какого успеха он хочет добиться, потому что ему больше не нужно ничего никому доказывать. Он хочет доказать только себе, что всё ещё может это сделать», — приводит слова Штайнера RacingNews365.

