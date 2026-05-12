«Предстоит многое извлечь из этого». Крак — о задержке обновлений «Астон Мартин»

Гоночный директор команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак объяснил, почему коллектив оттягивает обновления машины.

«Задержка обновлений? Вы должны спросить у себя для начала, каковы стратегия и план. А наша работа здесь, на трассе, — выжать максимум из того, что у тебя есть. Я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что у нас не всё оптимизировано… Например, оптимального исполнения [в Майами] у нас не было по той или иной причине.

И при этом я думаю, что мы выступили хорошо, но могли бы и лучше. И, я думаю, то же самое относится к работе с энергией, то же самое относится к управляемости. Так что нам предстоит ещё многое извлечь из этого пакета в его нынешнем виде. Важно, чтобы мы сохраняли мотивацию всех работать над этим, а затем — ждать больших шагов», — приводит слова Крака RacingNews365.