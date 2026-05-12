Штайнер объяснил, в каком случае Льюис Хэмилтон уйдёт из «Феррари»

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер объяснил, в каком случае 41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», покинет «Королевские гонки».

«В какой-то момент он скажет, что с него хватит, но я думаю, что, когда он поймёт, что не может выиграть восьмой чемпионат мира в «Феррари», именно тогда он скажет: «Я хочу остановиться», и тогда откроется место для [Оливера] Бермана», — приводит слова Штайнера издание RacingNews365.

С 2025 года Хэмилтон является пилотом «Феррари», куда перешёл из «Мерседеса» в статусе семикратного чемпиона.