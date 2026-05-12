«Не за счёт батарей и антикрыльев». Ландо Норрис — о том, как надо менять регламент

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» высказался о том, как надо менять технический регламент.

«И хорошие гонки — это необязательно, когда у одного 100% заряда батареи, а у другого — 0. Знаете, так не должны проводиться настоящие гонки. Это должно достигаться путём попыток позволить машинам следовать ближе за счёт меньшего веса, лучших шин, более устойчивых к проблемам следования вплотную к другой машине, температурам и тому подобному — а не за счёт внедрения батарей и антикрыльев, которые делают всё то, что мы делаем сейчас. Изменения в регламенте можно сделать немного по-другому, и это то, чего мы, гонщики, все желаем в будущем», — приводит слова Норриса издание Motorsport.