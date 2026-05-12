Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не за счёт батарей и антикрыльев». Ландо Норрис — о том, как надо менять регламент

«Не за счёт батарей и антикрыльев». Ландо Норрис — о том, как надо менять регламент
Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» высказался о том, как надо менять технический регламент.

«И хорошие гонки — это необязательно, когда у одного 100% заряда батареи, а у другого — 0. Знаете, так не должны проводиться настоящие гонки. Это должно достигаться путём попыток позволить машинам следовать ближе за счёт меньшего веса, лучших шин, более устойчивых к проблемам следования вплотную к другой машине, температурам и тому подобному — а не за счёт внедрения батарей и антикрыльев, которые делают всё то, что мы делаем сейчас. Изменения в регламенте можно сделать немного по-другому, и это то, чего мы, гонщики, все желаем в будущем», — приводит слова Норриса издание Motorsport.

Материалы по теме
«Не нужно ничего доказывать». Штайнер — о будущем Льюиса Хэмилтона в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android