Палмер заявил, что Вассёр не справится с Хэмилтоном и Леклером в случае борьбы между ними

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер высказался о возможной внутрикомандой борьбе в «Феррари» между британцем Льюисом Хэмилтоном и монегаском Шарлем Леклером.

«Феррари»? Там тоже есть немного эго, эго есть у всех. Нужно не принимать второе место, нужно думать: «Я лучший, это мой титул». Дуэт Леклера и Хэмилтона… У вас есть парень, который выиграл семь [титулов], и у вас есть талант поколения, который ещё не выиграл ни одного. Я не думаю, что есть способ, которым Фред [Вассёр] мог бы это контролировать, если они будут равны по темпу и у них будет лучшая машина», — приводит слова Палмера издание RacingNews365.