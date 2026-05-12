Норрис — о регламенте Формулы-1: то, чего хотят гонщики, также будет лучше для болельщиков

Норрис — о регламенте Формулы-1: то, чего хотят гонщики, также будет лучше для болельщиков
Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») рассказал о важности пилотов в изменении регламента серии.

«Мы просто должны высказывать своё мнение, честно говоря. Мы хотим, чтобы болельщики отлично проводили время, мы хотим, чтобы нам самим было хорошо. Мы также хотим, чтобы Формула-1 была такой, какой мы всегда видели её с детства — просто гонками на пределе возможностей, а не такими, какие у нас были до сих пор.

Но из-за общей картины, из-за производителей, партнёров и команд и потому, что здесь замешан бизнес, некоторые вещи не так просты. Надеюсь, в ближайшие пять лет или около того всё нормализуется, и, я думаю, мы сможем создавать ещё более хорошие гонки.

Но то, чего хотим мы, гонщики, также будет лучше для болельщиков. Однако, как я уже и сказал, это бизнес, так что нужно это всё коррелировать с деловой стороной вопроса, в которой у нас, очевидно, мало прав. Но мы добиваемся прогресса с ФИА. Я думаю, они проделали хорошую работу, пытаясь улучшить ситуацию», — приводит слова Норриса Motorsport.

