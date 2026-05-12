«Никогда не дошёл бы до этого». Палмер — о желании Вольфа уволить Хэмилтона и Росберга

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер отреагировал на слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа про увольнение Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга после аварии в Барселоне в 2016-м.

«У нас были примеры, когда Нико Росберг рассказывал, что им пришлось оплачивать счёт после Барселоны [в 2016 году] или других инцидентов в сезоне. Потом Тото сказал: «Возможно, нам стоило отстранить их на одну гонку» — и это была последняя угроза. Но он никогда не дошёл бы до того, чтобы после Барселоны сказать: «Ладно, мы ставим двух резервных гонщиков».

Вы не можете поставить одного резервного гонщика. Насколько это вообще выглядит несправедливо? Так что это всё фантазии. Это невыполнимо, когда ты реально находишься в такой ситуации. Кроме того, у вас есть всевозможные контракты. В конечном счёте, если в команде собраны такие личности, руководителю команды не избежать борьбы», — приводит слова Палмера RacingNews365.