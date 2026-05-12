Зак Браун назвал, в чём Формуле-1 необходимо прибавить в США

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун назвал область, в которой Формуле-1 необходимо прибавить для роста популярности в Соединённых Штатах Америки (США).

«У нас есть три фантастических Гран-при в США, и, хотя я считаю, что мы могли бы организовать и четыре, и пять, это произошло бы за счёт других рынков, на которые нам нужно выйти. Так что я доволен тем, где мы находимся, потому что я действительно думаю, что есть и другие точки роста: Южная Африка, Корея и тому подобное.

Я думаю, что телевизионные рейтинги всё ещё относительно малы по сравнению с НФЛ и другими лигами. Я думаю, это самая большая область роста — повышение телевизионных рейтингов», — приводит слова Брауна издание RacingNews365.