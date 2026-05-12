Макс Ферстаппен рассказал, как симуляторы подготовили его к гонке «24 часа Нюрбургринга»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл) высказался о подготовке к гонке «24 часа Нюрбургринга».

«Успех — это победа. Это очень просто. Вот зачем мы здесь. Конечно, я знаю, что это будет непросто, но это цель. Однако в то же время я с нетерпением жду всего этого опыта: разделить машину с товарищами по команде, работать на протяжении всего уикенда и просто посмотреть, на что мы действительно способны.

Я думаю, что больше всего меня вдохновляет то, что это одна из лучших трасс в мире или самая безумная трасса в мире, на которой можно гоняться. Это одна из тех уникальных гонок, в которых хочется участвовать и побеждать. С этого всё для меня и началось — на симуляторе, чтобы изучить трассу. Я проехал тысячи кругов, участвовал во многих 24-часовых гонках здесь же, в мире симуляторов.

Так что когда я впервые выехал сюда в реальной жизни, знание трассы и того, куда ехать, уже не было проблемой. Всё сводилось к пониманию новых поребриков или уровня сцепления, потому что каждый год в определённых местах кладут новый асфальт. А затем, конечно, к пониманию реальной машины с перегрузками и всем таким. Но симуляторы определённо очень помогли сразу же войти в темп», — приводит слова Ферстаппен Crash.net.