Формула-2 ведёт переговоры о постоянном этапе серии в Канаде

Генеральный директор Формулы-2 и Формулы-3 Бруно Мишель заявил, что серия ведёт переговоры с руководством автодрома в Монреале для добавления на постоянной основе Канады в календарь.

«Майами и Канада на постоянной основе в Формуле-2? Мы обсуждаем. Скажем так, по поводу Монреаля мы действительно ведём переговоры. С Майами немного сложнее по одной простой причине: в Майами уже есть гонки поддержки, и они хороши. У них есть Porsche и McLaren Trophy, и поэтому это не так просто. Честно говоря, логистика довольно сложная.

Но да, есть возможность. Мы ещё не начинали обсуждения на будущее, потому что речь шла о том, чтобы сделать так, чтобы мы провели гонки в этом году, и это произошло. Но мы бы хотели вернуться. В любом случае мы хотели бы, чтобы Ф-2 проводилась в Америке, и я уверен, что будут и другие возможности. Потому что, как мы знаем, Формула-1 также гоняется в Остине и Лас-Вегасе, так что возможностей много.

Определённо, для Ф-2, которая никогда не была в Северной Америке, важно там быть. Очень важно, чтобы Ф-2 находилась на виду, и очень важно, чтобы американские гонщики хотели прийти в Ф-2, как это сделали Колтон [Херта] или Себастьян [Монтойя], и попытаться после этого попасть в Формулу-1. Так что да, для всей формульной семьи, и не только для Ф-2, важно, чтобы Ф-2 гонялась в Северной Америке, это точно», — приводит слова Мишеля издание RacingNews365.