Лоусон объяснил, какие проблемы у него были бы, если бы ГП на Ближнем Востоке состоялись

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», рассказал забавную историю по поводу своих документов.

— Из-за паузы после Японии я в итоге остался в Новой Зеландии немного дольше, с семьёй, так что это было хорошо. И поэтому я спокойно получил новый паспорт, и нового хватит ещё на пять лет — или до тех пор, пока у меня снова не закончатся страницы!

— Но ведь у тебя были бы проблемы с гонками в Бахрейне и Саудовской Аравии, если бы не получил вовремя новый паспорт?

— Здесь проявились мои навыки подготовки и организации (смеётся). Вероятно, мне следовало сделать это до начала сезона, — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.