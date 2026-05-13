Макс Ферстаппен ответил, что будет самым большим вызовом в гонке «24 часа Нюрбургринга»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о гонке «24 часа Нюрбургринга».

«Самый большой вызов? Это может быть что угодно, если честно. Взаимодействие с трафиком, ты не знаешь, что случится с твоей машиной, или что-то ещё. Погодные условия, будет дождь или нет, сделают гонку намного сложнее. Если будет полностью сухо и ясно, то это другое. Ты просто пытаешься ехать так быстро, как можешь, не рискуя слишком сильно. Но мы разберёмся с этим во время уикенда.

Вот почему мы проводим подготовительные гонки перед суточными марафонами. Именно на них вы учитесь большему: взаимодействию с трафиком, флагам и, конечно, работе на пит-стопах, смене сиденья и гонщика — это, конечно, очень полезно. Вот для чего нужны эти короткие гонки здесь», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

