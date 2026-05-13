«Пришлось создать паддок с нуля». В Ф-2 рассказали о проблемах дебютной гонки в Майами

Генеральный директор Формулы-2 и Формулы-3 Бруно Мишель высказался о сложностях проведения этапа в Майами в начале мая из-за отмены гонок на Ближнем Востоке в апреле.

«Мы пытались оптимизировать все расходы на поездку в Северную Америку, потому и возникла идея и о гонке в Канаде и в Майами. Было совершенно логично обсудить это и с Майами: весь груз отправляется в Америку, а затем из Майами — в Монреаль на грузовиках. Это было довольно просто придумать.

Но для них в Майами было не совсем всё очевидно. Это был вопрос организации. В Майами сразу сказали, что заинтересованы, но у нас не было паддока, поэтому нам пришлось создать его с нуля, довольно далеко. Это было действительно трудно собрать», — приводит слова Мишеля RacingNews365.