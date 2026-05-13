Палмер: плохой старт может стать проблемой для Кими Антонелли в Монако

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер высказался о проблемах «Мерседеса» со стартами в текущем сезоне. По его словам, на Гран-при Монако это может стоить лидеру чемпионата Кими Антонелли победы, даже если он выиграет квалификацию.

«В Канаде от старта до первого поворота короткий отрезок. В Монако он ещё короче, но в Канаде вы можете обогнать и отыграться, а в Монако такой возможности нет. Если Кими и «Мерседес» не решат эту проблему к Монако, то он может выиграть квалификацию, но потерять лидерство уже на старте без возможности отыграться. В Монако позиция в гонке крайне важна, так что для него это главная задача», — приводит слова Палмера Motorsport.

После четырёх этапов сезона Андреа Кими Антонелли лидирует в личном зачёте, имея в активе 100 очков и три победы. Его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл занимает второе место с 80 очками, одной победой и одним подиумом.