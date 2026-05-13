Хюлькенберг: если не нравится новый регламент, никто не заставляет смотреть

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг высказался о новых технических правилах Формулы-1 2026 года, которые вызвали неоднозначную реакцию, и заявил, что лига должна развиваться, а критикам никто не мешает перестать смотреть Ф-1.

«Откровенно говоря, в Формуле-1 всегда была такая ситуация. Для Ф-1 важно технологическое лидерство, и нужно идти в ногу со временем. Пять лет назад, 10 лет назад автомобильная индустрия была другой. Если посмотреть на борьбу, первые гонки получились захватывающими. Было интересно наблюдать, много сражений на трассе. Если вам не нравится, никто не заставляет смотреть. Формула-1 эволюционирует со временем.

Разумеется, есть пуристы, которые любят гонки старой школы, звук атмосферных двигателей V10 и V12 – и я в том числе – но в реальности всё работает не так. Несколько лет назад был огромный бум «зелёных» технологий, сейчас в меньшей степени. Но мне кажется, что Ф-1 и те, кто разрабатывал правила, были вынуждены сместиться в этом направлении, чтобы оставаться актуальными. Это необходимо, если ты хочешь идти в ногу со временем и оставаться серьёзной бизнес- и развлекательной платформой», — приводит слова Хюлькенберга The Drive.

