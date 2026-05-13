Доменикали: вопрос о победителе сезона Ф-1 остаётся открытым

Руководитель Формулы-1 итальянец Стефано Доменикали высказался о конкуренции на старте нынешнего сезона гоночной серии.

«В настоящий момент мне кажется, что «Феррари» для достижения цели нужна стабильность. Более того, лично я убеждён, что вопрос о победителе чемпионата остаётся открытым. «Макларен» вернулся, как и Ферстаппен. Если «Феррари» выиграет гонку до конца июня, ситуация изменится», — приводит слова Доменикали журналист Лео Туррини в личном блоге.

Ранее Доменикали отреагировал на смерть итальянского автогонщика и телеведущего Алессандро Дзанарди.

