Альдо Коста: Алонсо мог выиграть 7-8 титулов, но пытался манипулировать выбором персонала

Бывший технический директор «Феррари» и «Мерседеса» Альдо Коста, работавший с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном, раскритиковал двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо за его склонность вмешиваться в кадровые решения команд. По мнению итальянского специалиста, испанец мог бы завоевать гораздо больше титулов, если бы ограничился только пилотажем и работой над развитием болида.

«Я спокоен, потому что понимаю ситуацию. Команда объяснила мне: если мы будем привозить одну-две десятые каждую гонку, это не изменит нашу позицию. Мы 20-е или 19-е, а следующая машина впереди на секунду. Даже если мы будем прибавлять по две десятые каждую гонку, наша позиция не изменится, а это огромный стресс для системы и потолка расходов. Пока у нас нет улучшения на полторы-две секунды, лучше не нажимать кнопку производства — мы просто потратим деньги впустую», — приводит слова Альдо Косты издание F1oversteer.