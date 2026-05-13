Доменикали — о новом регламенте Ф-1: не я писал эти правила

Глава Формулы-1 итальянец Стефано Доменикали в очередной раз ответил на критику нового регламента серии.

«Нет никаких сомнений в том, что новые правила изменили управление одноместными машинами. Такова правда, и такое уже случалось в прошлом. И это произойдёт снова. Ещё недавно некоторые топ-пилоты сбивались с пути из-за граунд-эффекта, тогда как другие доминировали. Можно назвать имена.

Очевидно, не я писал эти правила. «Либерти Медиа» [компания-владелец Ф-1] их не навязывала. Они были согласованы между ФИА и производителями несколько лет назад. Было бы мальчишеством списывать всё на гигантский заговор. Чей он? И ради чего?» — приводит слова Доменикали журналист Лео Туррини в личном блоге.