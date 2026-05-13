Альдо Коста: Алонсо мог выиграть 7-8 титулов, но пытался манипулировать выбором персонала

Бывший технический директор «Феррари» и «Мерседеса» Альдо Коста, работавший с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном, раскритиковал двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо за его склонность вмешиваться в кадровые решения команд. По мнению итальянского специалиста, испанец мог бы завоевать гораздо больше титулов, если бы ограничился только пилотажем и работой над развитием болида.

«Должен сказать откровенно, что мы с Алонсо не слишком хорошо ладили. Он тот, кто всегда стремился к тому, чтобы коллеги по команде делали всё необходимое для достижения максимально возможных результатов. Но, если честно, Алонсо был бы идеальным гонщиком, ограничившись пилотажем и работой над развитием болида. Он вполне мог бы выиграть семь, а то и восемь титулов.

В реальности же он всегда заходил намного дальше и пытался оказывать влияние на выбор персонала команды, пытался манипулировать организацией работы команды. И именно тут и возникали некоторые разногласия. Боюсь, что таков просто его характер. И, несмотря на невероятный талант, мало кому нравилось работать с Алонсо. Могу сказать, что когда в «Мерседесе» при обсуждении замены для Росберга в лице Боттаса зашла речь про Алонсо, то все в командной цепочке, начиная от босса концерна Дитера Цетше и Льюиса Хэмилтона сразу сказали – нет», — приводит слова Косты F1oversteer.

