Монтойя высказался о возможном возвращении Хорнера в Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Хуан-Пабло Монтойя высказался о возможном возвращении бывшего руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера в чемпионат. По его мнению, специалист мог бы усилить команду-аутсайдера, а пример Флавио Бриаторе показывает, что такой подход работает.

«Гордость не позволит осуществиться возможному возвращению Хорнера в «Ред Булл». При этом для таких команд, как «Альпин», «Астон Мартин» или «Хаас», приглашение Хорнера во многих отношениях могло бы стать правильным решением. В этом смысле хорошим является пример Флавио Бриаторе. Флавио отсутствовал лет 20. Но теперь он вернулся – и хотите вы того или нет, но болиды «Альпин» стали быстрее. Он сразу заключил сделку с «Мерседесом» на поставки двигателей. Ф-1 нужны люди, которые не боятся что-то менять», — приводит слова Монтойи FormulaPassion.

