Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расписание гонки «24 часа Нюрбургринга», в которой примет участие Макс Ферстаппен

Расписание гонки «24 часа Нюрбургринга», в которой примет участие Макс Ферстаппен
Комментарии

С 14 по 17 мая в Германии пройдёт уикенд легендарной гонки на выносливость «24 часа Нюрбургринга».

Отметим, что в соревновании примет участие четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландец Макс Ферстаппен, который выступит вместе с французом Жюлем Гуноном, испанцем Даниэлем Хункадельей и австрийцем Лукасом Ауэром.

Расписание гонки «24 часа Нюрбургринга» (время московское):

Четверг, 14 мая
12:15-14:15 – первая тренировка;
19:00-22:30 – вторая тренировка.

Пятница, 15 мая
9:15-9:45 – квалификация 1;
10:05-10:35 — квалификация 2;
11:00-12:05 – третья тренировка;
12:35-13:35 — квалификация 3.

Суббота, 16 мая
13:40 – прогревочный круг;
14:00 – старт.

Воскресенье, 17 мая
14:00 — финиш.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен ответил, что будет самым большим вызовом в гонке «24 часа Нюрбургринга»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android