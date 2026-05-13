Расписание гонки «24 часа Нюрбургринга», в которой примет участие Макс Ферстаппен

С 14 по 17 мая в Германии пройдёт уикенд легендарной гонки на выносливость «24 часа Нюрбургринга».

Отметим, что в соревновании примет участие четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландец Макс Ферстаппен, который выступит вместе с французом Жюлем Гуноном, испанцем Даниэлем Хункадельей и австрийцем Лукасом Ауэром.

Расписание гонки «24 часа Нюрбургринга» (время московское):

Четверг, 14 мая

12:15-14:15 – первая тренировка;

19:00-22:30 – вторая тренировка.

Пятница, 15 мая

9:15-9:45 – квалификация 1;

10:05-10:35 — квалификация 2;

11:00-12:05 – третья тренировка;

12:35-13:35 — квалификация 3.

Суббота, 16 мая

13:40 – прогревочный круг;

14:00 – старт.

Воскресенье, 17 мая

14:00 — финиш.