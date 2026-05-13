Стало известно, какие обновления «Мерседес» подготовит к Гран-при Канады

Стало известно, какие обновления «Мерседес» подготовит к Гран-при Канады
Команда Формулы-1 «Мерседес» подготовит целый пакет обновлений к предстоящему Гран-при Канады, сообщает издание Motorsport.

В их число войдут снижение веса коробки передач, изменённая конструкция переднего антикрыла и улучшенная система старта. Также будут изменены карбоновые кожухи передней подвески. Ожидается, что улучшение времени круга составит около трёх десятых секунды.

Напомним, Гран-при Канады пройдёт с 22 по 24 мая в Монреале. Действующим лидером личного зачёта является пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.

Ранее бывший генеральный директор Формулы-1 Берни Экклстоун предсказал победителя сезона.

