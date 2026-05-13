Глава Формулы-1: Антонелли не нужно сравнивать с великими гонщиками прошлого

Глава Формулы-1 итальянец Стефано Доменикали высказался о пилоте «Мерседеса» соотечественнике Андреа Кими Антонелли.

«Кими не нужно сравнивать с кем-либо из великих гонщиков прошлого. Это нечестно по отношению к нему и неуважительно по отношению к легендам автоспорта. Я знал их всех, от Сенны до Шумахера, от Райкконена до Алонсо, от Хэмилтона до Ферстаппена. И каждый оставил уникальный след в Ф-1.

Помимо его природной скорости, меня поражает, как он быстро учится на ошибках. Понятно, почему так много итальянцев сравнивают его с Синнером, учитывая эмоции, которые он вызывает», — приводит слова Доменикали журналист Лео Туррини в личном блоге.