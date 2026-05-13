The Telegraph представил список лучших пилотов Ф-1 в истории, Ферстаппен — седьмой

Издание The Telegraph представило свой рейтинг лучших пилотов Формулы-1 в истории. Возглавил список пятикратный чемпион мира итальянец Хуан Мануэль Фанхио.

1. Хуан Мануэль Фанхио (Италия);
2. Михаэль Шумахер (Германия);
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания), «Феррари»;
4. Джим Кларк (Великобритания);
5. Айртон Сенна (Бразилия);
6. Ален Прост (Франция);
7. Макс Ферстаппен (Нидерланды), «Ред Булл»;
8. Джеки Стюарт (Шотландия);
9. Ники Лауда (Австрия);
10. Альберто Аскари (Италия);
11. Найджел Мэнселл (Великобритания);
12. Джек Брэбем (Австралия);
13. Себастьян Феттель (Германия);
14. Стирлинг Мосс (Великобритания);
15. Фернандо Алонсо (Испания), «Астон Мартин»;
16. Мика Хаккинен (Финляндия);
17. Нельсон Пике (Бразилия);
18. Нико Росберг (Германия);
19. Деймон Хилл (Великобритания);
20. Грэм Хилл (Великобритания).

