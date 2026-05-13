Вассёр: в «Феррари» изменился подход к работе с машиной

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал об изменении подхода инженеров после прихода технического директора Лоика Серры.

«Не в том дело, что в команде существовала культура страха или обвинений, но мы сами себя поставили в роль отстающих. Мы добавляли лишний килограмм веса, чтобы гарантированно уложиться в лимит, заливали на литр топлива больше, открывали боковые понтоны — всё это в сумме приводило к потере двух десятых. Я пытаюсь донести, что KPI только один — время на круге. В этом сезоне обновления будут приносить гораздо больше пользы, чем раньше. Если в прошлом сезоне они давали выигрыш в сотые доли секунды, то теперь речь идёт о десятых. Ключевым фактором станет скорость, с которой обновления будут привозиться на трассу и устанавливаться на машину», — приводит слова Вассёра The Race.