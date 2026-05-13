Четырёхкратный победитель «24 часов Нюрбургринга» оценил шансы Ферстаппена в гонке

Четырёхкратный победитель «24 часов Нюрбургринга» немец Маркус Винкельхок высказался о предстоящем выступлении звезды Формулы-1 голландца Макса Ферстаппена в легендарной гонке, которая пройдёт с 16 на 17 мая.

«Если у «Мерседеса» будет хороший баланс производительности, а я считаю, что так и есть, то у него действительно будет шанс выиграть гонку. «Мерседес», «Ауди» и «Порше» являются самыми надёжными машинами для «Нордшляйфе». У него лучшие напарники, заводские пилоты «Мерседеса», так что его машина очень сильна. У него есть реальный шанс выиграть», — приводит слова Винкельхока издание GPblog.

