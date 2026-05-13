Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен пропустит парад-открытие «24 часов Нюрбургринга» из соображений безопасности

Ферстаппен пропустит парад-открытие «24 часов Нюрбургринга» из соображений безопасности
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен не примет участие в параде-открытии «24 часов Нюрбургринга» в Аденау, запланированном на среду, сообщает RacingNews365. Вместе с ним на церемонии не будет и его напарников по команде Verstappen Racing — Жюля Гунона, Даниэля Хункадельи и Лукаса Ауэра.

По информации издания, организаторы намеренно рекомендовали Ферстаппену не появляться на публичных мероприятиях из-за его популярности. Ожидаемый наплыв болельщиков создаёт риск для безопасности. По той же причине нидерландец пропустит автограф-сессию и встречу с фанатами на трассе позднее в уикенд.

Организаторы подчеркнули, что решение не связано с нежеланием гонщика — оно продиктовано исключительно мерами безопасности. В параде примут участие не более 50 из 161 заявленной на гонку машины. «24 часа Нюрбургринга» пройдут с 14 по 17 мая.

Материалы по теме
Расписание гонки «24 часа Нюрбургринга», в которой примет участие Макс Ферстаппен
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android