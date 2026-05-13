Марко заявил, что в случае ухода Ферстаппена в Формуле-1 появится новая звезда

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможном уходе четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

«Уход Макса Ферстаппена, безусловно, стал бы большой потерей, но спорт так устроен. Когда кто-то уходит, появляется новый человек, который становится звездой. Но дело не только в том, нравится ли это Максу. Речь идёт о самих гонках», — приводит слова Марко издание F1oversteer.

Ферстаппен не раз критиковал действующий регламент Формулы-1 и допускал, что в будущем может рассмотреть переход в другие гоночные серии. В эти выходные, с 14 по 17 мая, нидерландец примет участие в гонке на выносливость «24 часа Нюрбургринга» в составе Verstappen Racing.