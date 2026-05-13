Марк Маркес со слезами на глазах рассказал команде о проблемах с рукой

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес в документальном видео «Дукати» признался команде, что с начала сезона пилотирует с серьёзными ограничениями из-за сместившегося винта в плече, который давит на нерв.

«Я ничего не говорил… У меня один винт давит на нерв. Случается это периодически. Я не могу управлять мотоциклом… моментами могу, моментами нет.

Я знал, что так происходит. Поэтому операцию уже запланировали на период после Гран-при Каталонии. Я пилотирую половиной руки. Нужно понять, сможем ли мы ограничиться одним вмешательством. Пропустить этап в Каталонии… Им необходимо извлечь сломанный винт. При падении в Индонезии увидели, что он сместился.

После Хереса я поехал на обследование, потому что чувствовал: что-то не так. На самом деле, когда я принимаю гоночную позу, этот самый винт — после индонезийской травмы — сместился и трётся о нерв. Тот самый, который отвечает за три пальца и за всю руку. Я теряю силу. На протяжении нескольких кругов… спустя несколько поворотов… когда я чуть расслабляюсь… Я не атакую, не на пределе. Не могу выжать из мотоцикла максимум.

Мне нечего доказывать. Я могу быть быстрым, я был им в Q1 — побил рекорд трассы. Могу, это точно. Проблема в том, что я еду в полусекунде от своего предела. Пытаюсь, но это очень трудно. И ведь правда — не работает», — рассказал со слезами на глазах Маркес.

Глава «Дукати» Джиджи Даль'Инья, слушавший перед Марком, поддержал гонщика: «Тело всегда на первом месте. Потом подумаем об остальном. Спокойно, пожалуйста».

В понедельник Маркес перенёс двойную операцию — на стопе и плече. Сроки возвращения пока не названы, ближайший возможный этап — Муджелло с 29 мая.