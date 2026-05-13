Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

YUKA DRIVE GYMKHANA открывает сезон PRO в Нижнем Новгороде

YUKA DRIVE GYMKHANA открывает сезон PRO в Нижнем Новгороде
Комментарии

В субботу, 16 мая на площадке «Совкомбанк Арены» в Нижнем Новгороде стартует новый сезон Yuka Drive Gymkhana PRO.

Джимхана — это парные заезды на скорость и точность по зеркальным конфигурациям трассы. Пилоты одновременно проходят связки элементов: «восьмёрки», «боксы», перекладки и узкие коридоры между конусами. Здесь важны не только скорость и эффектная езда боком, но и точность: любое касание конуса или потеря темпа напрямую влияют на итоговое время.

Фото: Пресс-служба Yuka Drive Gymkhana

Календарь сезона Yuka Drive Gymkhana PRO 2026:
1-й этап — 16 мая / Нижний Новгород — «Совкомбанк Арена»;
2-й этап — 21 июня / Санкт-Петербург — «Газпром Арена»;
3-й этап — 19 июля / «СЕКРЕТНЫЙ ГОРОД»;
4-й этап — 5–6 сентября / Москва — Фестиваль технических видов спорта.

Главным изменением в сезоне стал полноценный командный зачёт. Теперь пилоты будут бороться не только за личные результаты, но и за очки своих команд. Одной из первых состав представила Fortis YUKA Первых.

Фото: Пресс-служба Yuka Drive Gymkhana

Нижегородский этап традиционно станет одним из самых техничных в календаре. Конфигурация на площадке делает акцент на точность, быстрые перекладки и стабильный темп на всей дистанции. Помимо спортивной части, зрителей ждут парад пилотов, автограф-сессия, G-Taxi, интерактивные зоны и розыгрыш призов.

Зрительский тайминг:
14:00 — открытие;
14:30 — парад пилотов и автограф-сессия;
15:30 — TOP-32;
18:30 — TOP-16;
20:30 — TOP-8 / TOP-4 / финал;
21:40 — награждение.

Фото: Пресс-служба Yuka Drive Gymkhana

Материалы по теме
Челябинск примет первый этап региональной лиги URAL серии Yuka Drive Gymkhana Lite
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android