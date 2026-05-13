YUKA DRIVE GYMKHANA открывает сезон PRO в Нижнем Новгороде

В субботу, 16 мая на площадке «Совкомбанк Арены» в Нижнем Новгороде стартует новый сезон Yuka Drive Gymkhana PRO.

Джимхана — это парные заезды на скорость и точность по зеркальным конфигурациям трассы. Пилоты одновременно проходят связки элементов: «восьмёрки», «боксы», перекладки и узкие коридоры между конусами. Здесь важны не только скорость и эффектная езда боком, но и точность: любое касание конуса или потеря темпа напрямую влияют на итоговое время.

Фото: Пресс-служба Yuka Drive Gymkhana

Календарь сезона Yuka Drive Gymkhana PRO 2026:

1-й этап — 16 мая / Нижний Новгород — «Совкомбанк Арена»;

2-й этап — 21 июня / Санкт-Петербург — «Газпром Арена»;

3-й этап — 19 июля / «СЕКРЕТНЫЙ ГОРОД»;

4-й этап — 5–6 сентября / Москва — Фестиваль технических видов спорта.

Главным изменением в сезоне стал полноценный командный зачёт. Теперь пилоты будут бороться не только за личные результаты, но и за очки своих команд. Одной из первых состав представила Fortis YUKA Первых.

Фото: Пресс-служба Yuka Drive Gymkhana

Нижегородский этап традиционно станет одним из самых техничных в календаре. Конфигурация на площадке делает акцент на точность, быстрые перекладки и стабильный темп на всей дистанции. Помимо спортивной части, зрителей ждут парад пилотов, автограф-сессия, G-Taxi, интерактивные зоны и розыгрыш призов.

Зрительский тайминг:

14:00 — открытие;

14:30 — парад пилотов и автограф-сессия;

15:30 — TOP-32;

18:30 — TOP-16;

20:30 — TOP-8 / TOP-4 / финал;

21:40 — награждение.

Фото: Пресс-служба Yuka Drive Gymkhana