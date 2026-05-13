Алекс Албон рассказал, как изменилось его отношение к Гран-при Майами

Пилот «Уильямса» Алекс Албон признался, что поначалу этап в Майами вызывал у него смешанные чувства, но с годами отношение изменилось.

«Это поразительно. Всё так сильно изменилось. Но, если честно, все очень дружелюбны. Я думаю, американцы в целом отличаются очень позитивным поведением. Честно говоря, Майами стал для меня гораздо более гостеприимным.

В первый год, когда мы приехали в Майами, не знаю, может, дело было просто в том, что это был первый год проведения Формулы‑1 здесь — кажется, вообще впервые. Но тогда было ощущение, что это какое‑то шоу — примерно как в Вегасе в первый год.

Но с течением времени, мне кажется, они улучшили организацию гонок, да и команды тоже лучше подготовились к приезду в Майами. Теперь это доставляет удовольствие. Мне действительно нравится. И, кстати, мы с Лили [Муни Е] часто об этом говорим: я думаю, я вполне мог бы здесь жить», — рассказал Алекс в совместном видео с Дэвидом Култхардом для официального YouTube-канала команды.

