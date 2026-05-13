Расселл: надеюсь, когда у меня будет четыре титула, смогу поехать на «Нордшляйфе»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что рассматривает вариант выступить на трассе «Нордшляйфе», а также изъявил желание побить абсолютный рекорд круга трассы.

«Я смотрел заезд Макса Ферстаппена на «Нордшляйфе». Это трасса, на которой я однажды очень хотел бы выступить, без всяких сомнений. Я уже ездил там раньше. Проехал сотни кругов на симуляторе по «Нордшляйфе», так что не знаю, когда именно этот день настанет.

Однажды я даже пытался обсудить с Тото вариант вывезти туда болид Формулы-1 и побить абсолютный рекорд круга. Но прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы выиграть чемпионат мира Формулы-1. Надеюсь, когда у меня будет четыре титула, я смогу поехать гоняться на «Нордшляйфе» даже по ходу сезона Формулы-1», — приводит слова Расселла портал GPblog.

Абсолютный рекорд трассы с 2018 года принадлежит Тимо Бернхарду, который на Porsche 919 Hybrid EVO, модифицированном прототипе LMP1, проехал круг за 5:19.546.