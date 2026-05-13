Браун подтвердил, что «Макларен» внимательно изучает идею с крылом «макарена»

Руководитель «Макларена» Зак Браун сообщил, что команда следит и анализирует версии заднего крыла «макарена», которое уже используют в пелотоне «Феррари» и «Ред Булл».

«Да, мы внимательно проанализировали концепцию. Как вы можете себе представить, все команды следят за тем, что делают другие. Это умное решение, и мы считаем, что оно может принести пользу, так что неудивительно видеть, что другая команда тоже его использует», — приводит слова Брауна GPblog.

Впервые заднее крыло «макарена» показала «Феррари» на предсезонных тестах в Бахрейне, а полноценный дебют решения состоялся на Гран-при Майами. Тогда же собственную версию этой концепции представил и «Ред Булл».

