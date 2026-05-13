Стелла: у «Макларена», вероятно, сильнейшая пара пилотов в борьбе за Кубок конструкторов

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что состав пилотов, включающий действующего чемпиона Ландо Норриса и гонщика Оскара Пиастри, можно назвать сильнейшим в пелотоне с точки зрения борьбы за Кубок конструкторов.

«Думаю, на примере «Макларена» мы уже увидели, если позволите так сказать, что в Японии, когда машина ещё не была недостаточно конкурентоспособной, Оскар Пиастри всё равно был в состоянии бороться за победу и вновь подняться на подиум. Здесь Оскар снова подтвердил это подиумом, а Ландо Норрис выиграл спринт и боролся за победу в основной гонке.

Если смотреть именно на Кубок конструкторов, то, думаю, с точки зрения пилотского состава у нас, вероятно, сильнейшая пара. Мы хотим максимально использовать это преимущество, которое есть у «Макларена», но нам нужно сделать машину немного быстрее», — приводит слова Стеллы Motorsport Week.

Норрис — лучший, пилоты «Феррари» — внизу таблицы. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
