«Превратились в двух анчоусов». Бывший инженер «Мерседеса» — о дуэли Хэмилтона и Росберга

Бывший конструктор «Мерседеса» Альдо Коста рассказал, как семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и чемпион Формулы-1 в сезоне 2016 года Нико Росберг соревновались в снижении веса в ущерб здоровью во время борьбы за титул.

«С самого начала мы установили целевой вес гонщика, чтобы машина была легче. Оба достигли этого веса, а потом началась гонка: Росберг сбрасывал полкило, затем Хэмилтон — ещё полкило, и так далее. Они превратились в двух анчоусов. Под гоночным комбинезоном ничего не было. В какой-то момент нам пришлось вмешаться», — сказал Коста в подкасте Terruzzi Racconta.

Хэмилтон выиграл титулы в 2014 и 2015 годах, Росберг — в 2016-м с разницей в пять очков. Правило минимального веса гонщика ввели только в 2019 году.

